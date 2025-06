I lavoratori temono per il proprio futuro Non può finire così

In un clima di incertezza e preoccupazione, i lavoratori della Spal vivono un momento di grande tensione. Mentre il tracollo sportivo della squadra alimenta il panico tra dipendenti e collaboratori, le parole di Joe Tacopina, seppur significative, non alleviano le loro ansie. La paura di perdere il lavoro si fa sempre più pressante, lasciando un'intera comunità nel limbo dell’incertezza. In questo senso, a quanto...

Mentre l’intera città è ancora sotto choc per il tracollo sportivo della Spal, tra dipendenti e collaboratori della società biancazzurra si fanno sempre più pressanti i timori per il proprio futuro lavorativo. Le parole di Joe Tacopina, piombate su Ferrara sabato pomeriggio attraverso una paginetta scarna di nota stampa, non bastano a dissipare le preoccupazioni di chi con la ‘macchina-Spal’ ci si guadagna il pane. In questo senso, a quanto filtra dai corridoi di via Copparo, oggi dovrebbe essere in programma una riunione in videocall con la proprietà . Chissà che da quell’incontro non arrivi qualche certezza in più sul futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I lavoratori temono per il proprio futuro. Non può finire così"

