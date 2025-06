I lavoratori panamensi contro la privatizzazioni delle pensioni E la statunitense Chiquita licenzia tutti

Le proteste dei lavoratori panamensi a Bocas del Toro si intensificano, mentre le licenziamenti di massa di Chiquita aggiungono benzina sul fuoco. In un contesto segnato da riforme previdenziali drastiche e politiche neoliberiste, gli operai si oppongono con determinazione alle misure che minacciano i loro diritti e il futuro delle pensioni. La lotta per difendere il welfare e i posti di lavoro diventa simbolo di una resistenza che non si arrende.

Continuano i licenziamenti nella provincia panamense di Bocas del Toro, teatro di proteste e scioperi dalla fine di aprile per ottenere riforme delle lla previdenza sociale. I lavoratori si oppongono alle politiche del governo neoliberista di José Raúl Mulino. Tre, in particolare, le questione che animano le proteste: il taglio del 40% delle pensioni, l’aumento dell’età per il ritiro dal lavoro e la privatizzazione del sistema pensionistico; l’intenzione di riaprire la miniera di rame a cielo aperto, sfruttata in passato dalla canadese First Quantum e chiusa dopo una mobilitazione popolare, nel 2023; i memorandum d’intesa con Trump per costruire tre basi militari nel paese e affidare anche alle forze armate statunitensi il controllo del Canale, in sostanza una parziale rinuncia alla sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori panamensi contro la privatizzazioni delle pensioni. E la statunitense Chiquita licenzia tutti

