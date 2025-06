I grant you refuge le opere degli artisti palestinesi esposte a cielo aperto

ti invitano a immergerti nelle storie di resilienza e speranza di un popolo che, attraverso l'obiettivo, condivide il suo vissuto. Fino al 30 giugno, via Zirardini si trasforma in una galleria a cielo aperto, regalando uno sguardo autentico sulla vita quotidiana a Gaza. Le foto...

Fino al 30 giugno, in via Zirardini saranno visibili 15 scatti di sei fotoreporter palestinesi - Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtawy e Jehad Al-Sharafi – che raccontano la quotidianità della popolazione civile palestinese a Gaza.

