I giovani e le sfide dell’intelligenza artificiale

Il futuro dell'umanità si sta rapidamente intrecciando con l'intelligenza artificiale, e i giovani sono chiamati a guidare questa rivoluzione. A Arezzo, il 9 giugno 2025, un incontro pubblico promosso dal Circolo Culturale “Filippo Corridoni” esplorerà le sfide e le opportunità di questa tecnologia emergente, coinvolgendo le nuove generazioni in un dialogo cruciale per plasmare il domani. Non perdere l'occasione di scoprire come i giovani possano diventare protagonisti del cambiamento.

Arezzo, 9 giugno 2025 – "I giovani e le sfide dell'intelligenza artificiale". Un incontro pubblico promosso dal Circolo Culturale "Filippo Corridoni" di Arezzo Dopo il successo del primo appuntamento – svoltosi lo scorso 13 dicembre presso l'Auditorium "Pieraccini" dell'Ospedale San Donato di Arezzo – che ha visto protagonista l'antica e affascinante arte dei burattini, della compagnia "Burattini Ferraiolo", una delle più antiche nel panorama italiano, il Circolo Culturale "Filippo Corridoni" di Arezzo torna con una nuova iniziativa rivolta alla cittadinanza e al mondo giovanile: appuntamento Giovedì 13 giugno 2025 alle ore 16:30 al Teatro dell'Istituto Aliotti in Piaggia di Murello, 25 ad Arezzo.

