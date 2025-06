I Fantastici Quattro | Gli Inizi Sue Storm sarà la leader della squadra?

I Fantastici Quattro sono da sempre un'icona di supereroismo collettivo, ma cosa succede quando Sue Storm, alias la Donna Invisibile, si afferma come vera leader della squadra? Tradizionalmente senza un capo ufficiale, questa dinamica si sta evolvendo, offrendo nuove sfumature e ruoli al gruppo. La sua figura, spesso sottovalutata, potrebbe finalmente brillare sul grande schermo, portando freschezza e innovazione. Ma sarà davvero pronta a prendere il comando?

Tradizionalmente, i Fantastici Quattro non hanno un leader, sebbene Mister Fantastic abbia spesso guidato la carica sulla carta. La Donna Invisibile ha ricoperto un ruolo simile, in particolare nelle recenti serie a fumetti di autori come Dan Slott e Ryan North. Il personaggio di Sue Storm ha certamente bisogno di una rilettura al cinema, soprattutto perché è stata in gran parte relegata a un ruolo quasi di contorno nei film sui Fantastici Quattro della metà degli anni 2000. Sebbene l'interpretazione di Kate Mara abbia rappresentato un miglioramento, il suo lavoro è stato oscurato da una parrucca discutibile, dovuta alle riprese aggiuntive.