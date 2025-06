I Fantastici 4 | Gli inizi l' identità del leader del team confermata dal produttore

Gli inizi de I Fantastici 4 rivela un nuovo capitolo nel mondo Marvel, con il produttore Grant Curtis che conferma l’identità del leader del team. Mentre nei fumetti il ruolo di guida è spesso condiviso tra Mister Fantastic e Donna Invisibile, tutto potrebbe cambiare sul grande schermo. Cosa ci riserverà questa nuova interpretazione cinematografica? La risposta si cela nelle prossime scene, pronti a scoprire un’epica avventura.

Il produttore de I Fantastici 4: Gli inizi, Grant Curtis, ha fatto chiarezza sul ruolo di leader di uno dei membri della Prima Famiglia Marvel. Tradizionalmente, i Fantastici Quattro non hanno un leader nei fumetti, anche se Mister Fantastic si è spesso fatto carico di un ruolo centrale in molte avventure, così come la Donna Invisibile, che spicca nelle recenti serie a fumetti di autori come Dan Slott e Ryan North. Ma cosa accadrà nel film Marvel in uscita il 23 luglio? Parlando con Collider, il produttore Grant Curtis, ha anticipato l'arrivo di una Sue Storm poliedrica, che riscatterà le incarnazioni passate poco soddisfacenti e verrà rappresentata come la leader del team. 🔗 Leggi su Movieplayer.it