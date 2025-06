I fan di Wicked hanno nuove prove sull’identità di chi interpreta Dorothy in Wicked | For Good

Gli appassionati di Wicked sono in fermento: nuove evidenze emergono sull'identità di chi darà volto a Dorothy in Wicked: For Good. Questa attesissima pellicola, sequel del celebre musical, promette sorprese tra modifiche narrative e canzoni inedite. Tra rumors e ipotesi, il mystery si infittisce, mantenendo gli spettatori col fiato sospeso. Scopriamo insieme chi potrebbe essere la protagonista di questa nuova avventura magica che sta per conquistare il grande schermo.

Ora ci sono ancora più voci su chi potrebbe interpretare Dorothy in Wicked: For Good. Il film è il sequel del musical di grande successo dello scorso anno Wicked. Il film apporta una serie di modifiche rispetto al musical teatrale, tra cui l’aggiunta di due canzoni originali che non sono presenti nella versione musicale di Broadway. Il trailer di Wicked: For Good mostra anche Dorothy. Anche se il cast di questo classico personaggio del Mago di Oz non è stato ancora rivelato, si vocifera che sarà interpretato da Alisha Weir. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Wicked Dorothy Prove Identità

Ruolo di dorothy in wicked: chi la interpreta e perché è importante - Nel mondo di Wicked, il ruolo di Dorothy si prepara a brillare come mai prima d’ora, portando nuova profondità e emozione alla saga.