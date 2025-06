I danni dopo l' alluvione del 2 febbraio ecco come smaltire gratis i mobili distrutti

Dopo l’alluvione del 2 febbraio, il Comune si mobilita per aiutare i cittadini a superare questo difficile momento. Grazie alla Delibera n. 8 del 10 febbraio 2025, sono stati stanziati fondi straordinari per supportare chi ha subito danni, offrendo un servizio gratuito di ritiro e smaltimento di mobili e altri beni danneggiati. Una risposta concreta per ripartire senza indebitarsi: scopri come usufruirne e tornare alla normalità.

In attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 10 febbraio 2025, che ha stanziato fondi straordinari a sostegno della popolazione colpita dall'evento alluvionale del 2 febbraio scorso, l'Amministrazione comunale avvia un servizio gratuito di ritiro e smaltimento di mobilio e.

