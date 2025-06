I cinque referendum Affluenza al 27% per la cittadinanza

Al primo giorno di votazioni, l'affluenza nei seggi di Milano si attesta intorno al 27-29%, una percentuale ancora bassa rispetto al quorum del 50% necessario per rendere validi i referendum su lavoro e cittadinanza. Solo dopo le 15 di oggi si saprĂ se questi importanti quesiti hanno superato la soglia richiesta a livello nazionale. Restate con noi per aggiornamenti e analisi sui prossimi sviluppi.

Se il quorum del 50% per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza è stato superato lo si saprĂ solo oggi, dopo le 15. A livello nazionale e cittadino. Nel primo giorno di seggi aperti, intanto, i milanesi che si sono recati alle urne entro le 23 sono stati il 27,7% (appena 100 le sezioni presenti alla mezzanotte), la percentuale del quesito numero uno sul lavoro, mentre per quello sulla cittadinanza ha raggiunto il 28,97% (appena 200 le sezioni che avevano fornito i numeri), dati piĂą alti della media nazionale (22,26%). Come anticipato all'inizio, si può votare anche oggi dalle 7 alle 15.

In questa notizia si parla di: Cittadinanza Cinque Referendum Affluenza

