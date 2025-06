Hugh Jackman ricorda un momento disastroso riguardo Les Misérables | Volevo fuggire dalla vergogna

Hugh Jackman, oggi simbolo di successo e talento, ha condiviso un aneddoto che dimostra quanto la perseveranza possa trasformare i fallimenti in trionfi. Durante uno show al Hollywood Bowl, l’attore ha ricordato con ironia un provino disastroso di trent’anni fa, quando tentò di cantare "Stars" da Les Misérables e vorrebbe dimenticare quella scena di vergogna. Ma il suo percorso dimostra che anche i momenti più brutti possono diventare pietre miliari del proprio successo.

