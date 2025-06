Hojlund l’Inter non molla | messaggi in codice e ostacolo – CdS

L’Inter non si dà per vinta sulla pista Rasmus Hojlund, nonostante le dichiarazioni a sorpresa del danese dopo la partita contro l’Irlanda del Nord. Il club nerazzurro mantiene vivo il sogno di portarlo in Italia, sfidando ostacoli e messaggi criptici che complicano la trattativa. Se le parole di Hojlund fossero solo strategia o segnali reali, il futuro dell’attacco interista resta ancora da scrivere.

L’Inter non molla la pista Rasmus Hojlund, nonostante le parole dello stesso danese espresse al termine della partita contro l’Irlanda del Nord in patria. Il club nerazzurro lo pone ancora come obiettivo primario per l’attacco, ma c’è da superare un ostacolo. MESSAGGI – Nelle scorse Hojlund ha parlato in patria del suo futuro, chiudendo, apparentemente le porte ad un possibile rientro in Italia per l’Inter. Ma se non sono parole di facciata, poco ci manda. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, dietro quelle frasi si cela un messaggio, diretto più che alla Beneamata, al Manchester United, sua squadra di appartenenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund, l’Inter non molla: messaggi in codice e ostacolo – CdS

