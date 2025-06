Hojlund Juve l’attaccante ha aperto all’Inter! Marotta al lavoro sulla formula con il Manchester United Novità sull’obiettivo dei bianconeri

Il calciomercato si infiamma, e il nome di Hojlund torna a essere protagonista di discussioni tra Juventus e Inter. L’attaccante, ex Atalanta, avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra, mentre Marotta lavora sulla formula ideale per portarlo a Milano. La Juve, invece, non resta a guardare e monitora attentamente gli sviluppi. È un duello di mercato che potrebbe riscrivere le strategie delle big italiane. Resta da scoprire quale sarà il passo successivo in questa battaglia di attaccanti.

Hojlund Juve, l’attaccante ha aperto all’Inter! La formula e tutte le cifre: novitĂ sul futuro dell’ex Atalanta in bilico al Manchester United. Possibile derby d’Italia anche sul mercato. L’ Inter, infatti, si sta muovendo concretamente per Hojlund, nome seguito anche dal calciomercato Juve per l’attacco. L’ex Atalanta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe giĂ aperto al trasferimento all’ Inter, con il club nerazzurro ora al lavoro con il Manchester United. Non c’è ancora l’intesa sulla formula: l’Inter vuole il prestito con diritto, mentre gli inglesi puntano ad una cessione o un prestito con obbligo a 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Š Juventusnews24.com - Hojlund Juve, l’attaccante ha aperto all’Inter! Marotta al lavoro sulla formula con il Manchester United. NovitĂ sull’obiettivo dei bianconeri

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Rasmus Hojlund allontana le sirene di mercato L'attaccante danese, accostato al Napoli, oltre che a Inter e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni precise a Tv2Sport: "Mi aspetto di restare qui" #SscNapoli #Hojlund #ManchesterUnited Partecipa alla discussione

Fabrizio Romano lancia la notizia: l'Inter si è inserita nella corsa per Hojlund Su di lui anche Juve e Napoli, potrebbe sostituire uno fra Arnautovic e Correa #Inter #Hojlund Partecipa alla discussione

Gazzetta - L’Inter sfida la Juve per Leoni e Hojlund - Come riporta Gazzetta, «ho un contratto fino al 2030, mi aspetto di giocare con il Manchester United»: parola di Rasmus Hojlund. Leggi su tuttojuve.com

Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione! Aumentano le quotazioni per il suo arrivo in Serie A: concorrenza e tutte le novità - Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione in vista della prossima stagione: cosa filtra sulla concorrenza Non si placano le voci sul futuro di Hojlund. Leggi su juventusnews24.com

Inter, operazione ringiovanimento: Hojlund, Bonny le priorità in attacco; la richiesta di Chivu per la difesa - Rasmus Hojlund pubblicamente si dice pronto a restare al Manchester U ... Leggi su calcionews24.com