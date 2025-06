Hojlund Inter Marotta esce allo scoperto | ecco la decisione novità sul colpo

L’Inter ha deciso di fare sul serio per Rasmus Hojlund, nonostante le recenti dichiarazioni dell’attaccante del Manchester United. Marotta si è ufficialmente espresso, lasciando intendere che i nerazzurri sono pronti a puntare forte sul giovane talento danese. La trattativa si infiamma e le novità sul colpo di calciomercato potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo dell’Inter. Ora, tutto dipende dalla volontà del giocatore e dalle prossime mosse della società.

Hojlund Inter, Marotta esce allo scoperto per l’attaccante del Manchester United, ecco la decisione presa, novità sul colpo di calciomercato. Nonostante le recenti dichiarazioni di Rasmus Hojlund, che sembravano confermare la sua intenzione di rispettare il contratto in essere con il Manchester United, l’ Inter non si è lasciata scoraggiare. Le parole dell’attaccante danese, infatti, sono state interpretate come di circostanza, comuni nelle fasi interlocutorie del mercato. Dietro le quinte, la realtà sembra ben diversa: l’ex Atalanta ha già dato segnali di apertura a un possibile ritorno in Italia, precisamente a Milano, sponda nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, Marotta esce allo scoperto: ecco la decisione, novità sul colpo

In questa notizia si parla di: Inter Hojlund Marotta Esce

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Inter, nuovi contatti per Hojlund: la conferma di Marotta, si può chiudere - Marotta conferma l'interesse, mentre il Manchester United valuta la cessione. Leggi su msn.com

Hojlund Inter, lo United lo vende a queste condizioni: ecco la proposta di Marotta - Hojlund Inter è sempre più vicino, il Manchester United lo vende a queste condizioni il proprio bomber, ecco invece la proposta di Marotta Hojlund Inter: un matrimonio che potrebbe ben presto diventar ... Leggi su informazione.it

Inter, per Hojlund la trattativa prosegue: Marotta sta cercando di capire se… - L'Inter è alla ricerca di un attaccante e ha individuato nell'ex giocatore dell'Atalanta il profilo giusto. Leggi su fcinter1908.it