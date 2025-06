Højlund Inter l’anno nero dell’attaccante ex Atalanta | da promessa a problema la crisi del danese allo United

Dalla promessa di grande talento all’incubo di una crisi inaspettata, l’anno nero di Højlund allo United mette in risalto la durezza del calcio. L’ex atalantino, che sembrava destinato a brillare, si trova ora al centro di polemiche e sfide. Ma cosa ha cambiato questa parabola discendente? Scopriamo insieme come il destino di un giovane talento possa cambiare in un attimo.

Højlund Inter è l’ultimo rumors, vediamo spiegato l’anno nero dell’ex Atalanta, così è passato da promessa a problema, ora coi nerazzurri invece.. Il calcio sa essere brutale e la parabola di Rasmus Højlund nella stagione 2024-25 ne è la prova lampante. Se il suo anno d’esordio aveva lasciato intravedere le stimmate del potenziale campione, la sua seconda stagione con la maglia del Manchester United si è trasformata in un incubo. L’attaccante danese ha vissuto un’involuzione tecnica e psicologica tanto profonda quanto inaspettata, chiudendo un’annata disastrosa che ora mette seriamente in discussione il suo futuro a Old Trafford. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Højlund Inter, l’anno nero dell’attaccante ex Atalanta: da promessa a problema, la crisi del danese allo United

In questa notizia si parla di: Anno Højlund Inter Nero

Inter e Juventus in pressing sul Manchester United per assicurarsi le prestazioni di Rasmus Hojlund https://ukcalcio.com/2025/06/calciomercato-manchester-united-inter-e-juventus-puntano-il-danese-rasmus-hojlund/… Partecipa alla discussione

Ma esiste un giocatore che non schifa FC internazionale di Milano 1908? Partecipa alla discussione