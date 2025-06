Hojlund Inter il danese rimane la prima scelta per l’attacco! Intanto lui manda un messaggio allo United | la situazione

Rasmus Hojlund, il promettente attaccante danese del Manchester United, si conferma come la prima scelta per l'Inter nel prossimo calciomercato. La sua esperienza in Premier League e il suo talento stanno convincendo i nerazzurri a puntare decisamente su di lui. Intanto, il giocatore manda un chiaro segnale allo United, alimentando le voci di un possibile trasferimento. La situazione è ancora in evoluzione e il mercato si anima di nuove sorprese.

Hojlund Inter, l’ex Atalanta è il primo nome sul taccuino della dirigenza per l’attacco nerazzurro: E intanto il danese manda un segnale allo United. Rasmus Hojlund, il talentuoso attaccante danese del Manchester United, è diventato il principale obiettivo del Calciomercato Inter in vista della prossima stagione. Dopo una prima stagione in Premier League, il giovane calciatore sta attirando l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che lo considera la pedina ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Di seguito, l’analisi del Corriere dello Sport. SUL FUTURO DEL DANESE – Del suo futuro se ne parla in Italia, in Inghilterra e anche in Danimarca, il suo Paese natale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, il danese rimane la prima scelta per l’attacco! Intanto lui manda un messaggio allo United: la situazione

In questa notizia si parla di: United Danese Hojlund Inter

Hojlund Juve, sul danese non ci sono solo i bianconeri: «Anche quel top club di Serie A ha chiesto informazione su di lui». Possibile “triello” in vista per l’attaccante del Manchester United? - Hojlund al centro delle attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui la Juventus. Dopo i primi sondaggi sul danese del Manchester United, anche un top club italiano ha manifestato interesse, aprendo uno scenario di possibile triello.

Nonostante le parole di ieri, la realtà parla al contrario: #Hojlund resta l'obiettivo numero uno per l'attaco, il danese ha già aperto al trasferimento all'Inter tramite i suoi agenti, l'ostacolo da superare è quello dell'accordo sulla formula con il Manchester United G - X Partecipa alla discussione

Rasmus Hojlund allontana il mercato: "Mi aspetto di restare qui" Il calciatore danese accostato all'Inter, non ha lasciato dubbi sulle sue intenzioni future #Juventus #Hojlund #ManchesterUnited - X Partecipa alla discussione

Hojlund allontana l'Inter: "L'anno prossimo mi aspetto di giocare per il Manchester United" - L'attaccante danese parla dal ritiro della nazionale e, per il momento, dice di non voler pensare all'interesse nerazzurro ... Leggi su gazzetta.it

CdS - Da Hojlund un messaggio allo United. L'Inter insiste sul prestito - Il nome di Rasmus Hojlund resta quello preferito in casa Inter per rimpolpare e rinforzare l'attacco di Chivu. Leggi su msn.com

Inter, messaggio Hojlund: il Manchester United fa il prezzo, distanza sulla formula - Lo United vuole una cessione definitiva, l’Inter spinge per il prestito ... Leggi su fcinter1908.it