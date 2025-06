Ho un disturbo borderline diagnosticato Due anni fa ho avuto una grossa crisi mi sono rasata a zero e ho scolato una boccetta di codeina soffrivo… | così Veronica Satti la figlia di Bobby Solo

Veronica Satti condivide il suo percorso difficile tra crisi e confusione, un viaggio attraverso il disturbo borderline che l’ha portata a momenti di grande sofferenza e smarrimento. La sua storia rivela come il dolore possa diventare una sorta di rifugio, un modo per sentirsi viva anche quando tutto sembra crollare. Scoprire e affrontare questa condizione è un passo fondamentale verso la speranza e la rinascita.

“(Il disturbo borderline, ndr) mi è stato diagnosticato nel 2019, al termine di test e psicoterapia. Ci sono 9 fattori in cui dovevo rientrare e io ero in tutti e 9. Essere borderline significa questo: stare male e non capire perché stai soffrendo; oppure avere reazioni di euforia e non comprenderle. Ero confusa. Soffrivo e non ne capivo il perché. La sofferenza era la mia comfort zone. Vivere mi spaventava. Non conoscevo altro”: così Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha raccontato la diagnosi di disturbo borderline di personalità a One More Time, podcast condotto da Luca Casadei. Il racconto ha toccato anche una crisi avuta due anni fa: “Ho questo mental breakdown importantissimo: mi raso a zero i capelli e mi scolo una boccetta di codeina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it