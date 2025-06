Ho scelto di non votare al referendum per non dare un alibi al centro sinistra

Ho deciso di non votare al referendum per evitare di offrire un alibi alla sinistra, ormai distante dai valori di rappresentanza e giustizia sociale. Negli ultimi trent’anni, il centro-sinistra ha adottato politiche neoliberiste e divisive, allineandosi spesso con le scelte del centro-destra. È tempo di riscoprire il coraggio di una riflessione autentica e di un impegno concreto. La sfida è agire, non restare passivi.

di Manfredi Mori Non voterò a questo referendum. Non darò alla sinistra e ai sindacati l’alibi con cui lavarsi le coscienze macchiate dal fango del tradimento. Negli ultimi trent’anni il centro sinistra ha adottato politiche neoliberiste, antipopolari e classiste nei settori del lavoro, dell’economia e della cultura in continuità con i governi di centro destra. Gli intellettuali che si sono fortemente opposti a questa deriva come Revelli e Scarpinato sono stati isolati e tagliati fuori dal dibattito pubblico. In una società guidata da una classe dirigente così profondamente immobile e corrotta, la retorica della partecipazione al voto come strumento di cambiamento, e di rilevanza politica e sociale, non può che essere un inganno: l’ennesima menzogna cacciata a forza nelle gole aride e senza voce di un popolo che, piuttosto che vomitare, ingoia con la cieca voracità di chi ha fretta di crepare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ho scelto di non votare al referendum per non dare un alibi al centro sinistra

In questa notizia si parla di: Sinistra Referendum Alibi Centro

Referendum da ridere: la sinistra schiera Dandini, Vergassola, Paolantoni, il “liberato” dalla Meloni Zaki e il “rinnegato” da Avs Soumahoro - Nel clima frizzante del referendum, la sinistra si mobilita con un cast di comici e attori: Dandini, Vergassola, Paolantoni e altri, da Zaki a Soumahoro.

Ho scelto di non votare al referendum per non dare un alibi al centro sinistra - Non darò alla sinistra e ai sindacati l’alibi con cui lavarsi le coscienze macchiate dal fango del tradimento. Leggi su ilfattoquotidiano.it

I referendum e le buone notizie per il centro sinistra - Andare al voto mette sempre di buon umore, perché ci ricorda che in democrazia siamo almeno in minima parte padroni di noi stessi. Leggi su editorialedomani.it

Quando Littizzetto criticava il voto al referendum e la sinistra non fiatava - Oggi, la sinistra si mostra come baluardo della Costituzione e della democrazia ma quando ci sono stati i referendum ha spesso cercato di ostacolarli ... Leggi su msn.com