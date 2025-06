Ho pensato ‘Eh?' | Chris Evans rivela la sua prima reazione al ritorno di Robert Downey Jr nell’MCU nei panni di Doctor Doom

Il mondo Marvel si prepara a vivere un’epica svolta, e il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom ha già fatto scalpore. Chris Evans, volto indimenticabile degli Avengers, svela la sua prima reazione: un semplice “Eh?” che riflette tutta la sorpresa e l’attesa crescente. Con il Multiverso che si avvicina alla conclusione, le nuove avventure promettono di sconvolgere ogni previsione. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva questa incredibile saga!

Il veterano del Marvel Cinematic Universe Chris Evans reagisce finalmente al ritorno di Robert Downey Jr. nella serie con Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino della Marvel. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars pronti a mettere la timeline del MCU di fronte alla sua più grande minaccia sotto forma di Victor von Doom. Diverse star dell’MCU hanno condiviso le loro reazioni al ritorno di Downey Jr. nel franchise, un cast che ora include anche Steve Rogers. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

