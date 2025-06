Ho pensato ‘Eh?' | Chris Evans rivela la sua prima reazione al ritorno di Robert Downey Jr nell’MCU nei panni di Doctor Doom per Avengers | Doomsday

Il mondo Marvel sta per essere sconvolto nuovamente! Chris Evans, il celebre Captain America, svela la sua prima reazione al sorprendete ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Un momento che ha lasciato tutti senza parole e che promette di rivoluzionare l’universo Marvel come lo conosciamo. Scopriamo insieme come l’attore ha reagito a questa entusiasmante novità e cosa ci aspetta nel futuro del MCU.

Il veterano del Marvel Cinematic Universe Chris Evans reagisce finalmente al ritorno di Robert Downey Jr. nella serie con Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino della Marvel. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars pronti a mettere la timeline del MCU di fronte alla sua più grande minaccia sotto forma di Victor von Doom. Diverse star dell’MCU hanno condiviso le loro reazioni al ritorno di Downey Jr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

