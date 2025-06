Helena Prestes sbotta | Non lo permetto a nessuno Con chi se la prende

Helena Prestes si mostra decisa e ferma nel suo nuovo post social, lasciando intendere di voler difendere con tutte le sue forze la propria serenità e il suo amore. Dopo giorni di voci infondate e insinuazioni ingiuste, la modella ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione, dimostrando che la verità prevale sempre sulla calunnia. Nel suo lungo sfogo, Helena ha fatto capire quanto le stia a cuore ...

Dopo giorni di gossip e insinuazioni, Helena Prestes è tornata a farsi sentire in modo netto. Sui suoi profili social non ha esitato a respingere le accuse di una presunta crisi o tradimento con Javier Martínez, suo compagno e pupillo del Grande Fratello. “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia”, ha scritto la modella firmando un messaggio chiaro e deciso. Nel suo lungo sfogo, Helena ha fatto capire quanto le stia a cuore l'immagine pubblica della coppia: “La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarci via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Helena Prestes sbotta: "Non lo permetto a nessuno". Con chi se la prende

In questa notizia si parla di: Helena Prestes Nessuno Sbotta

Helena E Mariana Prestes: Pesante Lite Tra Sorelle! - Helena e Mariana Prestes, un tempo inseparabili, sono al centro di una pesante lite sui social, lasciando i fan sgomenti.

Helena Prestes sbotta sui social: "Non lo permetto a nessuno". Con chi se la prende - Dopo giorni di gossip e insinuazioni, Helena Prestes è tornata a farsi sentire in modo netto. Leggi su iltempo.it

Crisi in vista tra Helena e Javier? Gessica smette di seguirla, lui elimina i post - Il gesto di Gessica Notaro e il “silenzio” social di Javier Martinez fanno drizzare le antenne ai fan. Leggi su alfemminile.com

Helena Prestes e i video fake in Rete, la sorella sbotta: "Vi troverò" - Non c'è pace per Helena Prestes, sicuramente uno dei personaggi più discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. Leggi su tag24.it