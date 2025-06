Helena e Javier nuovi misteri tra agenzie e manager | coinvolta anche la sorella di lei

Il mondo del Grande Fratello 18 si infuoca ancora una volta, ma questa volta non solo per le dinamiche di coppia. Helena Prestes e Javier Martinez sembrano essere coinvolti in un intricato intreccio di misteri tra agenzie, manager e tensioni lavorative, con la sorella di Helena al centro della scena. Le recenti dichiarazioni di Carlo Motta hanno acceso ulteriori dubbi, lasciando i fan in attesa di risposte. Ma cosa sta davvero accadendo dietro le quinte?

Tensioni, a quanto pare lavorative, per Helena Prestes e Javier Martinez. Arrivano nuove indiscrezioni che riguardano la coppia più chiacchierata del Grande Fratello 18. Tutto è partito dalle dichiarazioni e dai gesti di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana. I due ex gieffini stanno mantenendo un silenzio rumoroso in questi giorni, che fa impazzire i fan. Per fortuna, la stessa Helena ha deciso nei giorni scorsi di rompere il silenzio per un comunicato veloce, con cui ha assicurato che non è finita con Javier. Ma ecco che in queste ore si parla di situazioni complicate dal punto di vista lavorativo, in particolare per lui. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier, nuovi misteri tra agenzie e manager: coinvolta anche la sorella di lei

In questa notizia si parla di: Helena Javier Misteri Agenzie

Mister Movie | Helena e Javier: Bebè in Arrivo o Tattica Mediatica? Shaila Gatta Sospetta! - Rumors di gravidanza circolano attorno a Helena e Javier, coppia del Grande Fratello, suscitando sospetti e frecciatine, in particolare da Shaila Gatta.

«Helena e Javier fanno sul serio: stanno cercando casa con qualche camera in più» - Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari e, tra l'altro, hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri». Leggi su leggo.it

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez vanno a vivere insieme: l'indiscrezione sui social - Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari e, tra l'altro, hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri». Leggi su ilmattino.it

Helena e Javier sempre più innamorati dopo il Grande Fratello/ “Sei sempre con me” - Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari e, tra l’altro, hanno detto che vorrebbero anche una camera in più ... Leggi su ilsussidiario.net