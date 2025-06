Havana De Primera a Fiesta!

Vivi un'estate all'insegna della musica live con Havana De Primera, il gruppo cubano guidato da Alexander Abreu, tra ritmo, passione e tradizione. Venerdì 13 giugno, preparati a immergerti nelle sonorità coinvolgenti di questa band straordinaria al Fiesta! Roma Latin Festival, in via delle Tre Fontane 24: un evento imperdibile per gli amanti dei caldi suoni caraibici. Non lasciarti sfuggire questa notte magica che promette di scaldare il cuore di tutti i presenti.

Venerdì 13 giugno salirà sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival  – in via delle Tre Fontane 24, Havana De Primera, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano. Cresciuto a Cienfuegos, comincia a suonare la tromba all'età di dieci anni.

