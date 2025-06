Harry Potter | svelato il cast restante della serie tv compreso Draco Malfoy

Dopo l’attesa, HBO rivela finalmente il cast completo della tanto attesa serie TV di Harry Potter, inclusi i nuovi interpreti di Draco Malfoy, i Dursley e i Weasley. La produzione promette di catturare l’essenza dei romanzi, offrendo un’esperienza autentica a una nuova generazione di fan. Con questi nomi di spicco, la magia è pronta a tornare sullo schermo, aprendo un nuovo capitolo di questa avventura epica.

HBO ha finalmente annunciato nuovi nomi che si aggiungeranno al cast dei personaggi secondari per la prima stagione della serie tv di Harry Potter, fra cui i volti di famiglie centrali nella saga come i Malfoy, i Dursley e i Weasley. La serie, che promette di essere una fedele trasposizione dei romanzi, punta a una nuova generazione di fan, senza però allontanarsi dallo spirito originale che ha reso i libri e i film un fenomeno mondiale. Dopo che era arrivata la conferma per i tre intrepreti di Harry, Hermione e Ron, il popolo del web si è acceso di entusiasmo, e alcuni di scetticismo, per ciò i nuovi volti della serie.

Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter è pronta a tornare in questa nuova serie TV - Daniel Radcliffe, famoso per il suo ruolo iconico in Harry Potter, è pronto a tornare sul piccolo schermo in una nuova serie comica della NBC.

Più aggiungono persone che rispettavo al cast alla serie di harry potter più mi domando se effettivamente ci sia qualcuno di umanamente decente nel mondo it's transphobes out there that ain't been transphobes before fr Partecipa alla discussione

Si svela, un tassello alla volta, il cast della serie tv basata sull'universo di #HarryPotter: parliamo dell'ultima aggiunta #BertieCarvel e facciamo il punto su tutto quello che sappiamo Partecipa alla discussione

