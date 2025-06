Harry Potter da Molly Weasley a Draco Malfoy | il nuovo cast della serie TV

Harry Potter, da Molly Weasley a Draco Malfoy, rivive in una nuova veste grazie al cast rinnovato della serie TV. Un’interpretazione fresca e inedita che promette di catturare l’immaginazione di vecchi e nuovi fan, portando la magia nel cuore delle case di tutto il mondo. La sfida ora è lasciarsi sorprendere da questa avventura televisiva, pronta a riscrivere le pagine di un classico senza tempo. La magia sta per ricominciare—e tu, sei pronto a scoprirla?

La storia di Harry Potter che ha appassionato miliardi di lettori in tutto il mondo diventerà ben presto una serie televisiva. L'emittente televisiva statunitense HBO, infatti, sta già lavorando alla produzione di un telefilm che darà a tutti la possibilità di rivivere la notissima storia del maghetto e dei suoi amici con un taglio inedito. Per riscrivere la storia, infatti, sono stati già selezionati dei giovani attori che ricopriranno il ruolo di protagonisti della serie televisiva ma, adesso, la casa di produzione ha annunciato i nomi di altri artisti che prenderanno parte alle riprese, svelando così il cast della nuova versione di Harry Potter.

