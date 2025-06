Harry Potter | Bel Powley e Daniel Rigby interpretano Petunia e Vernon Dursley nella nuova serie HBO

La magia di Harry Potter si rinnova con un cast tutto nuovo! Harry Potter, Bel Powley e Daniel Rigby interpretano Petunia e Vernon Dursley nella prossima serie HBO, offrendo una prospettiva fresca e coinvolgente sull’universo di J.K. Rowling. Questa scelta audace segna un capitolo emozionante nel mondo magico, promettendo di sorprendere sia i fan più affezionati che le nuove generazioni. Scopriamo insieme come questi attori daranno vita a personaggi così iconici...

Nuovi interpreti per i personaggi di Petunia e Vernon Dursley nella serie HBO di Harry Potter. La prossima produzione televisiva dedicata all'universo di Harry Potter, realizzata da HBO e ispirata ai romanzi di J.K. Rowling, ha ufficialmente annunciato le interpreti dei personaggi di Petunia e Vernon Dursley. Questa scelta rappresenta un passo importante nel rinnovamento della saga, con un cast che promette di portare una nuova interpretazione ai ruoli iconici già noti ai fan. Selezione degli attori principali per Petunia e Vernon Dursley. Le nuove scelte del cast. Per i ruoli di Petunia Dursley e Vernon Dursley, sono stati selezionati rispettivamente Bel Powley e Daniel Rigby.