Harry Potter | Bel Powley Daniel Rigby saranno Petunia e Vernon Dursley nellaa serie HBO!

La prossima serie di Harry Potter targata HBO, basata sui romanzi di J.K. Rowling, ha trovato i suoi interpreti per Petunia e Vernon Dursley. Bel Powley e Daniel Rigby sono stati scelti per questi ruoli cruciali, come riportato in esclusiva da Variety. L’attore che interpreterà il loro figlio, Dudley, non è ancora stato annunciato. I fan ricorderanno che Petunia Dursley è la zia di Harry Potter, nonché la sorella di sua madre, Lily. Dopo la tragica morte dei genitori di Harry, i Dursley lo accolgono controvoglia, costringendolo a vivere in uno stretto ripostiglio sotto le scale e trattandolo più come un servitore che come un nipote. 🔗 Leggi su Nerdpool.it