Harry d’Inghilterra e Meghan Markle le immagini del quarto compleanno della figlia Lilibet Diana a Disneyland

Un sorriso e magia infinita. Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto Disneyland per festeggiare il quarto compleanno della dolce Lilibet Diana, regalando alla famiglia un'esperienza indimenticabile ricca di gioia e spensieratezza. La duchessa, con un tocco di nostalgia e amore, ha condiviso questa festa speciale, dimostrando come i sogni possano davvero diventare realtà in un mondo di fantasia. La magia, infatti, non si ferma mai.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato il quarto compleanno della loro secondogenita, Lilibet Diana, in uno dei luoghi più magici per i bambini: Disneyland. A rivelarlo è stata proprio la duchessa del Sussex, che ha condiviso su Instagram un post ricco di foto e video della giornata in famiglia, accompagnato dalla canzone It’s a Good Day di Peggy Lee. «Grazie Disneyland per aver regalato alla nostra famiglia due giorni di pura gioia!», ha scritto Meghan nella didascalia, svelando alcuni momenti teneri vissuti insieme ai figli Archie, 6 anni, e la piccola festeggiata. Nel video, Lilibet – con indosso un cappellino da baseball blu brillante e un vestitino colorato senza maniche – viene ripresa mentre, mano nella mano con la mamma, esplora entusiasta il celebre parco tematico californiano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, le immagini del quarto compleanno della figlia Lilibet Diana a Disneyland

In questa notizia si parla di: Disneyland Meghan Harry Markle

A Disneyland con i figli e Meghan, Harry ricrea la scena vissuta con mamma Diana - Una suggestiva avventura a Disneyland trasforma un semplice weekend in un viaggio ricco di emozioni e ricordi indelebili.

Meghan Markle e Harry festeggiano il compleanno della figlia a Disneyland: "Gioia pura" Partecipa alla discussione

A Disneyland con i figli e Meghan, Harry ricrea la scena vissuta con mamma Diana - Sulla stessa giostra in cui il principe salì da bambino con mamma Diana. Leggi su amica.it

Il compleanno di Lilibet a Disneyland è un (dolcissimo) omaggio di Harry e Meghan Markle a Diana - " ha scritto Meghan nella didascalia del tenero montaggio delle avventure della famiglia. Leggi su elle.com

Il principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il quarto compleanno della figlia Lilibet Diana a Disneyland - Immagini che fanno tornare in mente i tempi in cui era lady Diana a portare i piccoli William e Harry nei parchi d ... Leggi su vanityfair.it