Harder Juventus è lui la nuovissima idea per l’attacco! Può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato | i dettagli

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco, puntando su un nuovo nome caldo come Harder, pronto a sbarcare a Torino grazie a un intrigante incastro di mercato. Con Vlahovic e Milik ormai alle uscite, i bianconeri cercano subito rinforzi di livello: l’obiettivo è rafforzare l’attacco e mantenere alta la competitività in Serie A e in Champions League. Se questa pista dovesse sfumare, la Juve potrebbe affidarsi ad alternative di peso, continuando a sognare il successo.

Harder Juventus, è lui la nuovissima idea per l’attacco! Può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato: tutti i dettagli e gli aggiornamenti. Il calciomercato Juventus punta a rivoluzionare un attacco che verrĂ scosso dagli addii ormai certi di Vlahovic e Milik. Il primo nome nella lista dei bianconeri è Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Nel caso in cui dovesse sfumare questa pista la Juve potrebbe comunque bussare alla porta del club proroghe: nel mirino c’è Harder, considerato dalla societĂ un profilo su cui poter investire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Harder Juventus, è lui la nuovissima idea per l’attacco! Può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato: i dettagli

