Hamilton-Ferrari tutto appeso ad un filo | è una batosta

Hamilton Ferrari: tutto appeso ad un filo. Dopo nove gare, il sogno di una rinascita si scontra con una realtà difficile da digerire: zero podi e un feeling mai decollato con la SF-25. La stagione di Lewis si sta rivelando più complessa del previsto, lasciando tifosi e appassionati in attesa di una svolta. Il GP di Spagna potrebbe essere il punto di svolta per riscrivere il suo destino in Ferrari?

La prima metà di stagione di Lewis Hamilton in Ferrari si sta rivelando molto più complessa di quanto preventivato. L’approdo del sette volte campione del mondo a Maranello doveva rappresentare un momento di svolta per la scuderia e una nuova sfida per il pilota britannico. Invece, dopo nove Gran Premi, il bilancio è desolante: zero podi, un feeling mai nato con la SF-25 e una classifica che non sorride. Il GP di Spagna, ultimo appuntamento prima del trittico centrale dell’estate, ha rappresentato un altro passaggio amaro, con una gara chiusa nell’anonimato e la delusione espressa dallo stesso pilota al termine: “Voglio solo tornare a casa”. 🔗 Leggi su Sportface.it

