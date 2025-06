Ha un infarto in auto | salvato dai pompieri che passavano di lì

strada per un intervento di routine quando, all’improvviso, si sono trovati davanti a una scena che avrebbe potuto essere fatale. Grazie alla prontezza e al gesto tempestivo dei vigili del fuoco, la vita di un uomo è stata salvata in un attimo. Un esempio concreto di come essere nel posto giusto al momento giusto possa fare tutta la differenza.

Quando si dice “essere nel posto giusto al momento giusto”: erano le 14:50 di ieri, domenica 8 giugno, quando i vigili del fuoco di Riva del Garda, impegnati in un’uscita per un’altra chiamata, si sono imbattuti in un automobilista appena colto da arresto cardiaco. L’equipaggio era sulla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ha un infarto in auto: salvato dai pompieri che passavano di lì

