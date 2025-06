Ha ucciso la moglie a coltellate e ha chiamato i carabinieri | chiesta condanna a 21 anni

Un dramma familiare sconvolge Agrigento: Giovanni Salamone, 62enne, ha ucciso la moglie Patrizia Russo durante una crisi narcisistica, chiamando poi i carabinieri. La richiesta di condanna a 21 anni solleva interrogativi sulla sua stabilitĂ mentale, ma il pubblico ministero Andrea Trucano assicura che fosse pienamente cosciente del suo gesto. Una vicenda che mette in luce le complessitĂ delle relazioni e delle emozioni umane.

L'imputato è un "narcisista, il classico uomo siciliano che entra in crisi quando non è piĂą il sole della casa". Secondo il pubblico ministero Andrea Trucano, il 62enne agrigentino Giovanni Salamone è sano di mente e, quando ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, non aveva alcuna incapacitĂ . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it