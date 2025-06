Ha rifiutato Mara Venier no clamoroso del famoso | tutto il pubblico Rai ci sperava

Dopo anni di attese e speranze, Mara Venier sorprende ancora tutti rifiutando un’offerta clamorosa che avrebbe potuto cambiare il suo destino. La regina di Domenica In, con il suo inconfondibile sorriso e la passione immutata, continua a consacrare il suo ruolo di icona televisiva, dimostrando che il cuore e la determinazione sono le vere chiavi del successo. È l’ennesima conferma che, nel mondo dello spettacolo, la vera forza sta nel saper dire “no” con classe e convinzione…

Dopo anni di “ non ci credo manco io “, Mara Venier continua a regalarci il suo eterno ritorno a Domenica In. Dal 2018, quando è risalita al timone del programma con la grinta di chi ha appena fatto un lifting all’Auditel, Mara ha riportato la storica trasmissione di Rai Uno ai fasti di un tempo. Ogni anno lo stesso copione: “È l’ultima, giuro!”. Ma puntualmente, eccola lì, più in forma che mai e con il sorriso di chi ha appena detto un “no” che sapeva già sarebbe diventato un “sì”. E perché questa volta dovrebbe essere diverso? Beh, un motivo c’è: nel 2025 Domenica In compie 50 anni, e per l’occasione Mara ha deciso di festeggiare in grande stile . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it