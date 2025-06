Gyokeres Juventus la nuova dirigenza sogna il colpo | società al lavoro per regalarsi il bomber dello Sporting Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus accelera sul mercato: la nuova dirigenza sogna il grande colpo Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting desideroso di vestire bianconero. La società lavora intensamente per regalarsi un attaccante di peso, rafforzando le velleità di una rosa competitiva e pronta a sfidare le rivali. Mentre Kolo Muani sembra destinato a rimanere, i tifosi sognano già il prossimo capitolo di questa avventura. La vera sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo…

Gyokeres Juventus, la nuova dirigenza sogna il colpo. Ultime novità sul futuro del bomber svedese di proprietà dello Sporting. Il calciomercato Juve prosegue la ricerca di un nuovo attaccante titolare in vista della prossima stagione. Kolo Muani dovrebbe rimanere in bianconero, ma la dirigenza dei bianconeri sogna sempre il super colpo Viktor Gyokeres. Il centravanti dello Sporting piace parecchio alla Juventus, che dovrà però fare i conti con la concorrenza di Arsenal, Manchester United e Al-Hilal. Le cifre dell'eventuale affare superano i 60-70 milioni di euro. A riferirlo è Tuttosport.

