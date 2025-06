Gyokeres Juventus bianconeri avvisati! Questo club di Premier League fa sul serio | hanno messo l’attaccante in cima alla lista e questo dettaglio potrebbe essere decisivo

La Juventus deve fare attenzione: un club di Premier League ha messo Viktor Gyokeres in cima alla sua lista di obiettivi, segnalando quanto il suo valore sia in crescita. Manchester United, infatti, ha avviato i primi contatti con l’attaccante, puntando a rinforzare l’attacco dopo una stagione complicata. Questo dettaglio potrebbe essere decisivo nelle strategie di mercato delle big europee, e la Juventus dovrà valutare attentamente le sue mosse.

