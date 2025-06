Gyokeres Juve anche i bianconeri sono in corsa per il centravanti svedese | la nuova dirigenza si è mossa così sull’attaccante dello Sporting

La Juventus non si ferma: i bianconeri sono in corsa per portare a Torino Viktor Gyokeres, il talentuoso attaccante dello Sporting. Con una prima mossa strategica da 232 milioni, la nuova dirigenza punta a rinforzare l’attacco e a emozionare i propri tifosi nel prossimo campionato. La pista Gyokeres si fa sempre più concreta, alimentando entusiasmo e aspettative tra gli appassionati juventini. La prossima stagione potrebbe riservare sorprese sorprendenti...

Gyokeres Juve, Madama può aspirare a prendere l’attaccante svedese: fatta questa prima mossa perlustrativa!. Il calciomercato Juve prosegue la ricerca di un nuovo attaccante titolare in vista della prossima stagione. La dirigenza dei bianconeri sogna sempre il super colpo Viktor Gyokeres dello Sporting, come rivela Fabrizio Romano nel suo canale You Tube. PAROLE – « Viktor Gyokeres piace anche alla nuova Juve di Comolli e di Chiellini. Ci sono state anche delle chiamate della Juventus nel week end per essere informati sulla situazione del calciatore. Non stiamo dicendo che ci sia una trattativa avanzata ma la Juve delle chiamate le ha fatte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, anche i bianconeri sono in corsa per il centravanti svedese: la nuova dirigenza si è mossa così sull’attaccante dello Sporting

