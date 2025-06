Gyokeres in Serie A Napoli sorpassato da un altro top club italiano | dove potrebbe giocare

Viktor Gyokeres, il gigante del gol delle ultime stagioni, si conferma tra i grandi nomi del calcio europeo. Dopo aver stregato lo Sporting Lisbona, il suo destino potrebbe ora portarlo in un top club italiano, con Napoli che ha visto sfumare questa opportunità . Ma dove potrebbe approdare? La corsa è ancora aperta: il mercato offre possibilità sorprendenti e il suo talento potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel nostro campionato.

Viktor Gyokeres resta nell’orbita del campionato italiano e un top club avrebbe sorpassato gli azzurri di Conte nella corsa al giocatore (Ansa) – SerieANews.com Il goleador per eccellenza delle ultime due stagioni. Viktor Gyokeres ha conquistato il Portogallo con un rendimento folle nello Sporting Lisbona, ma il suo tempo per il grande salto di qualità è arrivato. L’attaccante svedese è pronto a lasciare la squadra dove è definitivamente esploso, per vivere una nuova avventura che lo porti a calcare palcoscenici importanti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Gyokeres in Serie A, Napoli sorpassato da un altro top club italiano: dove potrebbe giocare

