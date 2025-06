Gustizia congresso Unicost a Salerno con Conte e Boschi Travaglio e Bocchino tra i relatori

Il 3° Congresso Nazionale di Unicost, in programma a Salerno il 13 e 14 giugno, promette un dibattito di alto livello su temi cruciali come le riforme in corso, la tutela dei diritti e il principio di uguaglianza. Con relatori di spicco come Conte, Boschi, Travaglio e Bocchino, l'evento si configura come una occasione imperdibile per approfondire le sfide e le opportunità della giustizia italiana. Unitevi a noi per un confronto che potrebbe plasmare il futuro del sistema giudiziario.

Venerdì 13 giugno, dalle 15, presso il Palazzo della Provincia di Salerno, in Via Roma 104, si svolgerà il 3° Congresso Nazionale di Unicost, dedicato al tema “Le riforme in corso: tutela dei diritti e principio di uguaglianza”.Il Congresso si protrarrà sabato 14 giugno, dalle 9 alle 19, e vedrà la partecipazione di numerosi magistrati, tecnici, esperti e decisori, fra i quali: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; i deputati Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte; la senatrice Vincenza Rando; Rossella Marro, presidente nazionale di Unicost; Mariarosaria Savaglio e Stefano Latorre, segretari nazionali di Unicost; Marcello De Chiara, vicepresidente Anm; Antonio Balsamo, direttore del Centro studi Nino Abbate; Pietro Indinnimeo, Segretario distrettuale Unicost di Salerno; Italo Bocchino, direttore del “Secolo d’Italia” e Marco Travaglio, direttore de “il Fatto quotidiano”; Raffaele Sabato, giudice Corte Europea Diritti dell’uomo; i consiglieri del Csm Ernesto Carbone, Michele Papa, Marco Bisogni, Roberto D’Auria, Michele Forziati e Antonino Laganà; Alberto Del Noce, presidente Unione Nazionale Camere Civili; Stefano Musolino, segretario MD; Giselda Stella, vicepresidente di MI; Giovanni Zaccaro Segretario Area; e Michele Sarno, presidente Camera Penale di Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

