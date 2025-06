Guido Pagliuca lascia Juve Stabia per firmare con Empoli | inizia il calciomercato

Il calciomercato è in fermento e le sorprese non si fermano: Guido Pagliuca, protagonista delle ultime stagioni con la Juve Stabia, sta per abbracciare una nuova avventura all’Empoli. La sua decisione, presa di comune accordo con le due società, segna un grande passo nel suo percorso professionale. Ora, tutto è pronto per ufficializzare il trasferimento, che promette di infiammare il mercato e accendere l’entusiasmo dei tifosi toscani.

di Simone Cioni EMPOLI Ormai è questione di ore. Guido Pagliuca lascerà la Juve Stabia dopo due stagioni esaltanti, pronto a firmare un nuovo contratto con l’ Empoli. La società campana si è infatti arresa alla volontà del proprio tecnico, che si era ormai promesso all’Empoli dopo il primo colloquio con il direttore sportivo Roberto Gemmi. Adesso, quindi, resta solo da attendere gli ultimi passi burocratici perché il tecnico di Cecina firmi la rescissione del contratto con la Juve Stabia, prolungato lo scorso settembre fino a giugno 2026, e torni in Toscana per legarsi per due anni al club del presidente Fabrizio Corsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guido Pagliuca lascia Juve Stabia per firmare con Empoli: inizia il calciomercato

