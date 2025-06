Guida TV Sky Cinema e NOW | Invasion Lunedi 9 Giugno 2025

Preparati a una serata di cinema imperdibile! Lunedì 9 giugno 2025, i canali Sky Cinema e NOW si trasformano nel tuo cinema di fiducia, offrendo un’ampia selezione di film che spaziano tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza. Dalla suspense di "Invasion" con Nicole Kidman a titoli sorprendenti, questa serata è pensata per ogni gusto e umore. Non perdere l’appuntamento, perché il grande schermo ti aspetta a casa!

Lunedi 9 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) arriva Invasion, rilettura moderna del cult “L’invasione degli ultracorpi” con Nicole Kidman e Dan. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Invasion, Lunedi 9 Giugno 2025

