GUIDA TV 9 GIUGNO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI DELITTI IN PARADISO

Stasera in tv, tra emozioni sportive, intrighi e approfondimenti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Dalle sfide di calcio su Rai1 alle indagini avvincenti di "Delitti in Paradiso" su Rai2, fino ai talk coinvolgenti su Rai3 e le inchieste di Rete 4. Pronti a scoprire cosa vi aspetta? Ecco la guida completa di BubinoBlog per una serata all’insegna del divertimento e dell’informazione: buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:30 23:30 Italia-Moldova Cose Nostre Calcio Inchieste Rai2 21:20 23:35 Delitti in Paradiso 1°Tv + Beyond Paradise 1°Tv #NonSoloMercato Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Quarta Repubblica Il Delitto Matteotti Talk Show Film Canale 5 21:25 23:30 Ticket To Paradise L'Isola dei Famosi Film Reality Italia 1 21:25 23:50 Così è la Vita Olé Film Film La7 21:15 23:15 100 Minuti Gomorra Inchieste Film Tv8 21:35 00:00 GialappaShow: Best Of GialappaShow: Best Of R Show Show Nove 21:30 00:05 Cash or Trash: La Notte dei Tesori 1°Tv Cash or Trash: La Notte dei Tesori R Game Show Game Show