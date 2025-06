Guida contromano a folle velocità Finisce addosso al muro Aveva mezz’etto di cocaina in auto

Una notte di pura tensione lungo via Adriatica: un giovane albanese di 28 anni, alla guida di un'auto contromano a folle velocità, ha provocato un incidente devastante e un rocambolesco inseguimento. Con oltre mezzo chilo di cocaina nascosta, il suo tentativo di fuga si è concluso con l’arresto dei carabinieri. La vicenda mette in luce i rischi di un mondo oscuro e senza controllo. Ma cosa accadrà ora?

Ha percorso via Adriatica contromano a folle velocità, si è schiantato sul muro e, alla fine, è stato arrestato. È successo nella notte. A fermare il giovane, 28 anni di origini albanesi, senza fissa dimora, sono stati i carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è partito a seguito di numerose segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza, il 112: i cittadini, all'altro capo del telefono, segnalavano la presenza di un'autovettura che percorreva via Adriatica contromano, a velocità elevata, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada.