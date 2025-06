Guerriglia urbana a Los Angeles la polizia spara manifestanti Trump | Fate entrare le truppe Governatore | Vuole il caos non cadete nella trappola

In una Los Angeles sconvolta dalla guerriglia urbana, la tensione raggiunge livelli altissimi mentre le forze dell’ordine rispondono con violenza alle proteste contro i raid anti-immigrazione. La situazione si fa sempre più caotica e rischiosa, e mentre il governatore sembra voler alimentare il caos, è fondamentale mantenere la calma e non cadere nella trappola. La città sta vivendo un momento cruciale: la vera forza sta nel restare uniti e resilienti.

Los Angeles, 8 giugno 2025 – Terza notte di scontri violenti a Los Angeles, dove è in atto una protesta contro i raid anti-immigrazione davanti al centro di detenzione Metropolitan Detention Center. Trump ha inviato i riservisti della Guardia Nazionale, che questa notte avrebbero sparato ad altezza uomo proiettili di gomma, munizioni al peperoncino e lacrimogeni. Una scelta duramente criticata dalla sindaca Karen Bass che accusa le truppe di aver creato un " caos intenzionale ". Toni durissimi anche dal governatore della California: Gavin Newsom fa definito o la misura "illegale, immorale e incostituzionale " e ha annunciato che lo Stato presenterà una causa contro il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerriglia urbana a Los Angeles, la polizia spara manifestanti. Trump: “Fate entrare le truppe”. Governatore: “Vuole il caos, non cadete nella trappola”

In questa notizia si parla di: Angeles Trump Guerriglia Urbana

Trump invia 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per fermare le rivolte - In un gesto deciso, Donald Trump annuncia l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per sedare le rivolte e il caos dilagante.

È guerriglia urbana a Los Angeles contro i blitz anti-clandestini - Barricate, auto in fiamme, Trump schiera la Guardia Nazionale. Leggi su msn.com

Immigrati, Trump usa l’esercito: a Los Angeles, 2 mila soldati contro le rivolte anti-deportazioni - Dopo due giorni e due notti di guerriglia urbana per le strade di Los Angeles, a fronteggiare proteste e violenze contro i raid dell’immigrazione è la Guardia Nazionale, accanto alle forze d ... Leggi su informazione.it

Trump, la svolta autoritaria che divide l’America - Un presidente che manda la Guardia Nazionale a reprimere le proteste locali a Los Angeles non agisce come un uomo che crede nella democrazia. Leggi su informazione.it