Guerriglia urbana a Los Angeles la Guardia Nazionale spara manifestanti Governatore | Trump vuole il caos non cadete nella trappola

In un Los Angeles sconvolto da tre notti di guerriglia urbana, la tensione raggiunge livelli critici mentre le forze della Guardia Nazionale intervengono con munizioni non letali. La protesta contro i raid anti-immigrazione si trasforma in scontro aperto, e le parole della sindaca Karen Bass denunciano una strategia che rischia di alimentare il caos. In questo scenario complesso, è fondamentale mantenere la calma e non cadere nella trappola del conflitto, perché...

Los Angeles, 8 giugno 2025 – Terza notte di scontri violenti a Los Angeles, dove è in atto una protesta contro i raid anti-immigrazione davanti al centro di detenzione Metropolitan Detention Center. Trump ha inviato i riservisti della Guardia Nazionale, che questa notte avrebbero sparato ad altezza uomo proiettili di gomma, munizioni al peperoncino e lacrimogeni. Una scelta duramente criticata dalla sindaca Karen Bass che accusa le truppe di aver creato un " caos intenzionale ". Toni durissimi anche dal governatore della California: Gavin Newsom fa definito o la misura "illegale, immorale e incostituzionale " e ha annunciato che lo Stato presenterà una causa contro il presidente Usa.

