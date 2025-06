Guerra per westeros | riscrivi il destino del regno in goT

Immergiti nell'universo di Westeros con "War for Westeros", il nuovo gioco strategico in tempo reale che rivoluziona il destino del regno. Presentato al Summer Game Fest, questo titolo ti permette di rivivere e riscrivere le epiche battaglie e le alleanze cruciali di Game of Thrones. La vera innovazione? La possibilità di scegliere tra diverse fazioni e percorsi, plasmandone il futuro in modo unico e avvincente, dando così nuovo senso alla lotta per il trono.

Il mondo di Game of Thrones si espande con l’annuncio di un nuovo gioco strategico in tempo reale, intitolato War for Westeros. Presentato durante il recente Summer Game Fest, il titolo si situa nel cuore dell’universo fantasy creato da George R.R. Martin, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere e modificare eventi chiave delle storie narrate sia nei libri che nella serie televisiva. La novità principale riguarda la scelta tra diverse fazioni e la possibilità di influenzare gli esiti politici e militari del continente di Westeros. game of thrones: war for westeros, una nuova esperienza RTS. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guerra per westeros: riscrivi il destino del regno in goT

In questa notizia si parla di: Westeros Guerra Riscrivi Destino

Il Destino di un Soldato | Alden Ehrenreich, la Guerra in Iraq e la storia di Kevin Powers - a raccogliere l’elenco dei film girati sul post Iraq, una guerra che non doveva esserci e che dal 2003 ha ucciso un milione di iracheni ... Leggi su msn.com