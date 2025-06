Guerra in Ucraina news pesante attacco aereo russo vicino al confine con la Polonia | Varsavia fa alzare i caccia Zelensky | I missili promessi da Biden finiti in Israele

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con un pesante attacco aereo russo vicino al confine con la Polonia che ha allertato l'intera regione. Varsavia risponde con l'attivazione dei propri caccia, mentre i missili promessi dagli Stati Uniti sembrano invece aver deviato la loro rotta, finendo in Israele. In un panorama di crisi crescente, il rischio di escalation globale si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in trepidante attesa di sviluppi cruciali.

Roma, 9 giugno 2025 - Il pesante bombardamento russo nella notte e all'alba sull'Ucraina ha messo in allarme anche la Polonia, che ha fatto decollare i propri caccia. "A causa dell'intenso attacco aereo della Federazione Russa sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco questa mattina", ha annunciato lo Stato Maggiore polacco su X. Si è trattato di un'azione "di natura preventiva" che scatta ogni volta che i missili o droni russi prendono di mira le regioni dell'Ucraina occidentale al confine con la Polonia, paese membro della Nato. Il martellamento di Mosca ha preso di mira la regione di Rivne, ma anche Kiev, dove è stato danneggiato un edificio nel quartiere Darnytsia, ha dichiarato il capo dell'amministrazione comunale, Tymur Tkachenko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news, pesante attacco aereo russo vicino al confine con la Polonia: Varsavia fa alzare i caccia. Zelensky: “I missili promessi da Biden finiti in Israele”

