Guendalina Salimei è la prima curatrice italiana del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2025 di Venezia qui porta in mostra il rapporto tra coste e mare tramite musica e fotografia

Guendalina Salimei, pioniera italiana alla Biennale di Architettura 2025 di Venezia, ci invita a scoprire il legame tra coste e mare attraverso un affascinante mix di musica e fotografia. La sua visione innovativa e il suo impegno culturale aprono nuove prospettive sul rapporto tra natura e architettura, sfidandoci a pensare in modo diverso. Questa mostra promette di essere un viaggio sensoriale e intellettuale senza precedenti.

G uendalina Salimei, nata a Roma nel 1962, laureata in Architettura all’Università La Sapienza di Roma, docente di progettazione architettonica nella stessa università , è la prima curatrice italiana del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2025 di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura. Apre la Biennale Architettura: tutte le intelligenze per cambiare X Leggi anche › È Willem Dafoe il nuovo direttore artistico della Biennale Teatro Si occupa in particolare di edilizia pubblica e rigenerazione urbana con TStudio. Al suo attivo oltre 100 progetti realizzati, 36 in corso d’opera e 159 tra premi e concorsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it