Guè svela la verità sul gesto a Geolier a Sanremo | “Non volevo aiutarlo” e sui social diventa un esempio di onestà

Gu232 svela finalmente la verità dietro il gesto a Geolier a Sanremo, facendo parlare di sé non solo per l'episodio in sé ma anche per l'onestà dimostrata. "Non volevo aiutarlo", ha confessato lui stesso a Belve, trasformando la sua spontaneità in un esempio di sincerità apprezzato sui social. E così, Gu232 diventa un simbolo di autenticità; continua a leggere per scoprire cosa si cela davvero dietro quella scena.

Gué non voleva realmente aiutare Geolier, indicandogli di guardarlo a Sanremo 2023. A dire la verità sul gesto divenuto celebre è stato lui stesso a Belve, ma l'onestà ha pagato anche stavolta: il rapper è finito al centro di un vero e proprio trend su Tik Tok, in cui gli viene riconosciuto il merito di essere stato sincero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

