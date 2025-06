Guasto radar Capodichino | passeggeri bloccati dentro l' aereo per Napoli che non parte

Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti. La situazione ha coinvolto anche Palermo, dove i viaggiatori sono stati colti di sorpresa da proposte inaspettate e situazioni paradossali. Scopriamo insieme come si sta gestendo questa emergenza e quali sono le ripercussioni sul traffico aereo della regione.

Guasto radar Capodichino: è caos per pendolari e turisti che dovevano arrivare a Napoli. Tra le situazioni più paradossali c'è senza dubbio quella che si è verificata in serata all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove ai passeggeri del volo diretto Easy Jet è stata proposta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte

