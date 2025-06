Guasto radar Capodichino caos e disagi nei voli Odissea sul Palermo-Napoli | Chiusi 3 ore a bordo

Un guasto imprevisto al radar di Capodichino ha scatenato un vero e proprio caos nell'aeroporto di Napoli, con voli cancellati e ritardi che si trascinano per ore. La situazione si è aggravata anche sul volo Palermo-Napoli, dove i passeggeri sono rimasti a bordo per tre ore, vivendo un’odissea. Mentre le compagnie aeree si affrettano a riprogrammare le partenze, l’incidente mette in luce la fragilità dei sistemi di controllo aeroportuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Guasto al sistema radar di Capodichino, pesanti disagi nello scalo aereo di Napoli e non solo. Al momento sono 45 i voli cancellati: 20 in arrivo e 25 in partenza. Grossi ritardi registrati per gli altri. Le compagnie stanno riprogrammando i voli saltati. Il gestore dell'aeroporto, la Gesac, parla di " ritardi a causa di un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall'Enav (Ente nazionale assistenza volo)". Enav, dal canto suo, evidenzia che a causa "di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell'area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo".

