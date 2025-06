gt cup europe i risultati di ebimotors ad hockenheim

Il fine settimana di gara ad Hockenheim ha regalato emozioni e successi per Ebimotors nel GT Cup Europe. Con condizioni di pista variabili, il team di Enrico Borghi ha dimostrato tutta la sua competitività conquistando un podio in entrambe le gare. La Porsche 911 GT3 Cup si è distinta, portando a casa risultati brillanti che rafforzano il blasone di Ebimotors nel panorama internazionale. Un weekend da ricordare, che evidenzia il talento e la determinazione del team.

Si √® concluso con un podio nelle due gare il fine settimana del campionato GT Cup Europe per Ebimotors. Sulla pista di Hockenheim, in condizioni di gara asciutta, ma con la pioggia che ha fatto capolino durante le prove libere e nelle qualifiche 2, ecco i risultati per il team di Enrico Borghi. In Gara 1, disputatasi sabato 7 giugno, la Porsche 911 GT3 Cup numero 23, pilotata da Sebastien Fortuna e da Cosimo Papi, ha conquistato la terza piazza in classe AM. La prova √® stata molto positiva con una settima piazza assoluta dopo una partenza dalla P19. Merita una nota anche il quarto tempo assoluto sul giro in gara.